Amelia: "Begovic professionista ma non può essere il sostituto di Donnarumma"

Marco Amelia, intervenuto a Calciomercato.com durante una diretta Instagram, ha detto la sua sulla situazione dei portieri in casa rossonera, sottolineando che Donnarumma difficilmente potrebbe essere sostituito: "Begovic è un professionista esemplare, ma non può essere il sostituto di Donnarumma in caso di partenza. Gigio è uno dei più forti in circolazione, difficile trovarne così. Lui può sostituirlo nel caso in cui il Milan decidesse di non tornare nei top club, anche perché i top club devono rispettare l’opinione pubblica, non so quanto verrebbe accettato. Ma un top club deve avere tre top portieri, Begovic è tra questi".