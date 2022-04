Amelia: "Leao ha una qualità più di tutti: la velocità palla al piede"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a MilanTv, Marco Amelia ha parlato così di Rafa Leao: "Leao ha una qualità più di tutti: la velocità palla al piede. Forse gli manca la lucidità all'ultimo momento per la conclusione. In questo momento è una questione di serenità: sa di essere giovane e di qualità, ma se riesce ad essere più preciso e convinto, allora andremo a parlare di un giocatore che farà parlare di sè per tanti anni. Ha una velocità, anche palla al piede, che mette in difficoltà qualsiasi difensore".