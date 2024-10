Amelia: "Quando sei allenatore di un club così importante devi convivere con l'idea che i risultati fanno la differenza"

"È stato un momento bellissimo, meraviglioso, le nostre riunioni trasmettono sempre emozioni incredibili. Avremo qualche capello bianco in più e anche quelche anno in più, ma abbiamo conservato la carica che avevamo da giocatori, e con noi l'ha conservata anche Marcello Lippi che è stato il capo, il boss, di quello che abbiamo fatto in quella bellissima manifestazione in Germania. Tutto ciò emoziona anche la gente, siamo un bel gruppo e siamo amici. Un grazie va a Davide Lippi che ha permesso di vivere queste emozioni": così, in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, Marco Amelia, che commenta la cena tenutasi ieri tra i Campioni del Mondo di Berlino 2006. Cena organizzata in occasione dell'evento Padel Pro Am Cup, nel quale - con ospiti illustri - si celebra anche il 18° anniversario di quella vittoria dell’Italia.

Molto altalenante la situazione di mister Fonseca al Milan: come la stai vedendo?

"Quando sei allenatore di un club così importante devi convivere con l'idea che i risultati fanno la differenza. Paulo ha le spalle larghe, sa gestirle bene a livello mentale queste situazione, dipende tutto da come rispondono i ragazzi, che sono quelli che vanno in campo e trasmettono ai tifosi quello che vediamo: il Milan è una maglia importante, di un club che ha vinto tantissimo. I ragazzi devono quindi capire dove sono, per uscire dall'altalena di risultati che genera queste insicurezze che non fanno bene".