Amelia: "Spero che il Milan riesca a fare mercato per tornare protagonista in Champions"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel pomeriggio di lunedì, l'ex portiere del Milan Marco Amelia, campione d'Italia undici anni fa in occasione del diciottesimo Scudetto rossonero, è intervenuto in diretta ai microfoni di Sky Sport 24 e ha parlato di quelli che possono essere gli obiettivi della squadra di Pioli per la prossima stagione: "Spero che il Milan riesca a fare mercato per confermarsi in campionato ed essere protagonisti anche in Champions League come nel Dna del Milan".