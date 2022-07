Amichevole solo di fatto: il Velodrome sarà una bolgia. Previsto il sold out

MilanNews.it

Milan e Marsiglia hanno una storia ricca di precedenti controversi: dalla finale di Champions su cui sono calate le ombre del doping, alla sfida in cui la squadra rossonera venne ritirata dal campo in seguito a un blackout. La partita di questa sera alle 18 sarà vera: un po' perchè è una sfida da Champions, un po' perché il clima al Velodrome è sempre rovente. L'impianto infatti sarà strapieno ed è atteso il sold out, con più di 60mila spettatori sugli spalti. Un test non solo tecnico e tattico ma anche mentale per i ragazzi di Pioli.