Amichevoli, la Roma batte il Partizani con El Shaarawy e Belotti

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - La Roma vince 2-1 l'ultima amichevole estiva, Tirana contro il Partizani. A far sorridere José Mourinho sono stati gli unici attaccanti che, insieme a Solbakken, oggi ha a disposizione per la prima di campionato tra sette giorni con la Salernitana. Le squalifiche di Pellegrini e Dybala costringeranno lo Special One a schierare El Shaarawy e Belotti, entrambi in gol questa sera con il Faraone che ha aperto il match con un pallonetto su assist di Pagano e il Gallo che ha siglato il 2-0 nel primo tempo con un diagonale di destro. Prove tecniche anche in panchina, perché per tutta la gara a sgolarsi è stato il preparatore atletico Stefano Rapetti che, insieme al match analyst Giovanni Cerra, prenderà il posto dello Special One, squalificato, così come il suo staff, per l'esordio in campionato. Nella ripresa dentro Cristante, Zalewski, Karsdorp, Pellegrini, Celik, N'Dicka e Svilar, ma non Dybala, rimasto in Italia per gestire il sovraccarico muscolare accusato con il Tolosa.

Mezz'ora finale anche per Solbakken al posto di Belotti, mentre a otto dalla fine Mourinho ha tolto Aouar lasciando una Roma, senza più cambi, in dieci visti i tanti falli commessi dal Partizani che all'85' ha accorciato con il rigore realizzato da Cara. Non ha seguito la Roma il general manager Tiago Pinto che già domani potrebbe chiudere il doppio colpo dal Psg: Renato Sanches e Paredes. Ed a inizio della prossima settimana potrebbe arrivare Zapata dall'Atalanta per l'attacco. (ANSA).