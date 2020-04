Amoroso: “Maldini dirigente? Avrebbe bisogno di maggiore carta bianca nelle decisioni”

L’ex attaccante del Milan, Marcio Amoroso, ha parlato della situazione dirigenziale dei rossoneri e del ruolo di Maldini: “Paolo è importante per la storia del Milan, una delle bandiere rossonere più importanti, se non la più importante – ha dichiarato a Radiorossonera -. Secondo me avrebbe bisogno di maggiore “carta bianca” nei processi decisionali. Se gli dessero più fiducia sono certo che nei prossimi anni il Milan tornerebbe fortissimo. Dopo che è andato via Berlusconi al Milan è cambiato tutto, un presidente che ha fatto la storia della società rossonera. Magari chi è arrivato dopo non ha capito in pieno la storia di questa società. Il Milan è il Milan e vederlo così mi dispiace tantissimo perché per la storia che ha deve lottare sempre per i massimi obiettivi”.