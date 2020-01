Amoruso su Leão: "Con Ibra può solo che migliorare"

Nicola Amoruso, dirigente sportivo ed ex calciatore, ha parlato così di Rafael Leão su Sky Sport 24: "Io penso che Piatek troverà un'altra soluzione e Pioli punterà su Ibra e Leão. Ibrahimovic è una certezza e può far crescere un giovane che ha lasciato intravedere grandissime qualità ma è ancora troppo istintivo. Con Zlatan può solo che migliorare. Ci vuole però calma nei giudizi un po' troppo affrettati, siamo di fronte ad un giocatore che ha grande qualità e va solo un po' costruito. Ha bisogno di minuti e di esperienza, ma siamo di fronti ad un campione secondo me".