ANALISI MN - Bilancio 2019-20: ecco lo stato patrimoniale del Milan al 30 giugno 2020

A partire da oggi, grazie al lavoro svolto da Raffaele Greco per l’Associazione Milanisti 1899, APA Milan e concesso per la pubblicazione a MilanNews.it, vi proponiamo l’analisi dell’esercizio di bilancio 2019-20 del Milan in tre macro aree. Oggi partiamo con la panoramica relativa allo stato patrimoniale del club di via Aldo Rossi al 30 giugno 2020:

Se la posizione finanziaria netta è in peggioramento di 21M è altrettanto vero, però, che il saldo tra crediti e debiti vs. altri club è in netto miglioramento (+55M rispetto all’anno precedente).

Lo stato Patrimoniale dell'AC Milan al 30.06.20

In allegato uno storico dal 2015

Un dato da tutti ignorato, quello del saldo tra crediti e debiti con gli altri club, molto importante eppure significativo anche in ottica UEFA.

La somma delle 2 componenti citate è di -123,941M

Molto al di sotto dei ricavi complessivi che mai come quest'anno sono bassi: 192,3M

La somma delle due componenti citate, infatti, è di -123,941M. Molto al di sotto dei ricavi complessivi che mai come quest'anno sono bassi: 192,3M e lo stesso dicasi se ci riferiamo al netto di quelli ascrivibili alla gestione calciatori ovvero 164,2M.

Quanto all'aumento delle anticip_ni, alla linea di credito già attiva e impegnata per 80M, riferita alla cessione dei diritti TV per la serie "A",si è aggiunta un'altra posizione per 21M

Questa è relativa alla cessione di Piatek per la quale si devono ancora incassare 15,61M

Quanto all’aumento dei debiti con altri finanziatori si tratta di anticipazioni su crediti in essere. Alla linea già attiva con una disponibilità di 80M, riferita alla cessione dei diritti TV per la serie "A", e che è stata integralmente utilizzata, si è aggiunta un'altra posizione per 21M. Questa è relativa alla cessione di Piatek per la quale si devono ancora incassare 15,61M.

I debiti verso i fornitori sono compensati dai crediti clienti e in equilibrio ci sono pure le voci di natura tributaria. Quanto a 17M di "Altri Debiti" per 13,7M riguardano tesserati e dipendenti saldati alle scadenze previste.

Quanto a 2,6M riferiti ad INPS e verso altri enti previdenziali: i mesi di aprile giugno 2020 sono in sospensione ai sensi DL Rilancio 34/2020. Il Patrimonio Netto, grazie ad un ulteriore aumento di capitale da 145M, destinato alla copertura dell'ingente passivo 19-20, al 30.06.20 è sempre positivo:+34,1. Nella relazione al bilancio si legge, infine, che tra luglio e ottobre del 2020 sono stati versati altri 96,5M per un effettivo, ad oggi, +130,6M.

In ragione di quanto sin qui esposto, si può serenamente affermare come la situazione dello Stato Patrimoniale sia sotto controllo. Va dato atto alla proprietà di aver assicurato al club tutto il sostegno necessario.

La stabilità finanziaria anche per il 20-21 è garantita.