Analogie emergenza 2012 ed emergenza 2018: anche all'epoca il centravanti simbolo era squalificato

Nel 2012 il Milan si presentò al Friuli, contro l'Udinese, con undici infortunati e due squalificati, uno di loro era Zlatan Ibrahimovic, appiedato dal Giudice Sportivo per tre turni a seguito dello schiaffo ad Aronica in Milan-Napoli. Domenica il Milan non solo dovrà fare i conti con almeno sei infortunati, ma dovrà rinunciare anche a Gonzalo Higuain, centravanti simbolo espulso per una reazione contro la Juventus e squalificato per tre giornate. Una situazione simile a quella di sei anni fa, dove l'emergenza era maggiore ma anche la rosa poteva contare su un numero decisamente più ampio di alternative.