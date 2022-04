Ancelotti: "Grande sfida per lo scudetto in Serie A. E che vinca il Milan"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida di domani in Champions League contro il Manchester City, valida per la semifinale di andata: "Milan o Inter? Seguo e sono molto attratto dal calcio italiano. Ieri i rossoneri hanno fatto una vittoria importante e sarà una bella lotta, che non c'era da tanto tempo in Italia. E che vinca il Milan".