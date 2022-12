Ancelotti: "Io, che sono milanista, mi auguro che lo Scudetto dell'anno scorso possa essere trampolino di lancio per nuovi successi del Milan"

MilanNews.it

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, si è così espresso a SportMediaset sullo Scudetto del Milan e sul futuro del Club: "Penso che vale molto per lui, per il Milan e per Maldini, che ha preso una società con delle difficoltà e l'ha riportata in alto. La vittoria dello Scudetto riapre o può riaprire un ciclo che si era interrotto a causa di varie vicissitudini. Dopo l'uscita di Berlusconi, questa squadra ha trovato difficoltà e penso che la bella stagione dell'anno scorso possa essere un trampolino di lancio per nuovi successi. Io che sono madridista e milanista me lo auguro".