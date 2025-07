Ancelotti jr al Botafogo: una sfida complicatissima per la prima panchina

Davide Ancelotti al Botafogo è una notizia di qualche giorno fa. Le sue prime parole sono state di circostanza. “Sono molto felice, molto orgoglioso, oggi ho avuto l’opportunità di conoscere la famiglia del Botafogo, ho osservato l’allenamento, ho cominciato a farlo in questo posto da sogno per allenare qui. Ho avuto il primo contatto con gli atleti, che sono molto professionali, c’è una buona mentalità e molta competitività. Cresceremo, lavoreremo molto e duro, renderemo i tifosi orgogliosi dei valori che questa società rappresenta”.

Poi c'è però il lato sportivo. Che incomincerà con il Vasco da Gama domani, in una sfida per il Brasileirao. Il problema è che John Textor ha cambiato il proprio allenatore, Renato Paiva, dopo il Mondiale per Club perché non soddisfatto delle prestazioni. Come se fosse facile eliminare l'Atletico Madrid. Certo, la sconfitta contro il Palmeiras ha fatto male, ma è pur sempre un derby contro un club fra i migliori del Brasile.

E poi, appunto, come esonerare chi ha appena vinto contro questo Paris Saint Germain? Sembrerebbe da folli, invece è davvero successo con i bianconeri che, ora, hanno puntato su Ancelotti. I numeri di Textor? Alla Zamparini: dal 2022 ha già cambiato 7 tecnici. Sarà una bella sfida anche per Davide, alla sua prima scelta di carriera. Poteva essere più semplice.