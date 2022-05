Ancelotti: "Mi godo tutti i momenti della carriera. Il Real è il Real"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Carlo Ancelotti sta vivendo una seconda gioventù al Real Madrid e in conferenza stampa, alla vigilia del derby con l'Atletico Madrid, si esprime così: "Sì, si può dire che sto vivendo una seconda giovinezza. Io mi godo tutti i momenti della mia carriera. L'ho fatto anche al Napoli e all'Everton. Il Real Madrid è il Real Madrid, la nostra è una luna di miele che prosegue. L'ho detto a dicembre e siamo a maggio, è una luna di miele bella lunga. Bale assente durante i festeggiamenti? Tutti gli vogliono bene. Non c'era perché non poteva muoversi. E' successo anche a me, quando ti si blocca la spalla... Ora sta bene, si allena con noi. Non è che è distante dalla squadra, semplicemente non può muoversi. Ceballos? Ho parlato con lui, già sa tutto quello che penso io e tutto quello che pensa il club. Deve prendere la decisione migliore per lui, per la sua carriera. E' tutto molto chiaro. Se restasse sarebbe perfetto".