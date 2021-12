Ancelotti: "Pallone d'Oro a Messi? Non è una tragedia non vincere premi individuali"

Il Pallone d’Oro assegnato l’altro giorno a Lionel Messi continua, e non poco, a far discutere. A proposito di ciò, ha detto la sua anche Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid: “Diamo il giusto peso al Pallone d'Oro. Ha vinto Messi, che continua ad essere un grande giocatore. Credo che i premi individuali siano importanti perché sono fonte di motivazione ma non è una tragedia non vincerli. Speriamo che l'anno prossimo capiti a qualcuno del Real. Benzema ha disputato una grande stagione ed è arrivato quarto, ora ha un motivo in più per allenarsi e giocare al meglio e avere la possibilità di vincere nel 2022”.