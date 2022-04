Ancelotti: "Per qualità e serietà Modric è simile a Maldini. Sono leggende del calcio"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match in programma con il Siviglia, soffermandosi anche su Luka Modric e facendo un paragone con Paolo Maldini: "Modric terminerà qui la sua carriera, l'idea di tutti è questa. Parliamo di un giocatore che non ha subito gravi infortuni e che si tutela molto. Per qualità, serietà e modo di vivere il calcio potrei paragonarlo a Maldini. Sono leggende del calcio"