Anche il Milan dà il benvenuto a Taylor Swift: il video social

Questo weekend la città di Milano è presa d'assalto dai migliaia di fan di Taylor Swift, celeberrima popstar americana che questa sera e domani sera riempirà San Siro per due concerti attesi da più di un anno. Un evento che coinvolgerà non solo tutta la città ma in generale tutta Italia per la sua portata mediatica. Per questa ragione anche il club rossonero ha voluto dare il benvenuto a Taylor Swift con un video social in cui i rossoneri hanno preparato una maglia della nuova stagione con il numero 24.

Nella caption del reel di Instagram appare la scritta: "Guarda cosa ci hai fatto fare".