Anche il Real Madrid ricorda Vecchi, preparatore dei portieri dal 2013 al 2015

© foto di Pedro Rodriguez/Bernabéu Digital

Anche il Real Madrid si unisce al cordoglio del calcio per la morte di Villiam Vecchi, ex portiere e preparatore dei portieri del Milan. Vecchi fu nello staff di Ancelotti a Madrid dal 2013 al 2015. I Campioni d'Europa hanno ricordato così Vecchi attraverso un comunicato ufficiale postato su Instagram: "Il Real Madrid C. F., il suo presidente e il suo Consiglio di Amministrazione si rammaricano profondamente per la morte di Villiam Vecchi, allenatore dei portieri del Real Madrid tra il 2013 e il 2015.

Il Real Madrid desidera esprimere le proprie condoglianze e il proprio amore e affetto alla sua famiglia, ai suoi compagni di squadra, ai suoi club e a tutti i suoi cari.

Nelle due stagioni in cui ha fatto parte dello staff tecnico del Real Madrid con Carlo Ancelotti come allenatore, Villiam Vecchi ha vinto 1 Coppa europea, 1 Coppa del mondo per club, 1 Supercoppa europea e 1 Copa del Rey.

Villiam Vecchi si è spento all'età di 73 anni. Che riposi in pace."