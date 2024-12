Anche Loftus-Cheek una delle soluzioni per sostituire Pulisic

Domani, e non solo, il Milan dovrà rinunciare a Christian Pulisic. Gli esami strumentali svolti ieri hanno evidenziato una lesione di basso grado al soleo del polpaccio. Un infortunio che terrà fuori l'americano per un po': la speranza è di rivederlo a fine mese contro la Roma (partita in programma a San Siro il 29 dicembre) e in generale di averlo a disposizione e in salute per la Supercoppa Italiana che si giocherà in Arabia Saudita a inizio gennaio con Juventus (avversaria in semifinale), Inter e Atalanta.

Per sostituirlo contro la Stella Rossa, il mister Paulo Fonseca ha diverse soluzioni anche se nessuna ti garantisce quello che ti porta Pulisic. Tra queste c'è anche quella che prevede la titolarità di Loftus-Cheek alle spalle di Morata. A Bergamo non è andata benissimo ed è per questo che si crede che se dovesse giocare l'inglese, a destra verrebbe inserito Samuel Chukwueze piuttosto che Musah, per evitare che trequartista ed esterno destro si pestino i piedi in campo. Un'alternativa prevede Morata trequartista con Abraham punta titolare.