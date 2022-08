Anche per Florenzi pronto un ritorno da titolare contro il Sassuolo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la gara di questo pomeriggio alle 18.30 contro il Sassuolo, potrebbe esserci anche il ritorno dal primo minuto di Alessandro Florenzi. Il numero 25 rossonero ha trovato spazio nei minuti finali solo della partita con l'Atalanta in questa stagione e in vista del derby, Pioli ha deciso di dare un turno di riposo al capitano Davide Calabria, uno dei migliori in queste prime uscite. Insieme a Florenzi, in difesa, il ritorno di Kjaer. Con loro dovrebbero essere confermati Tomori e Theo. Lo riporta il Corriere dello Sport.