Anche Stefano Pioli candidato per la panchina del Napoli

La stagione del Napoli campione d'Italia è stata molto difficile. I partenopei, con l'addio di Spalletti in estate, hanno vissuto un'annata totalmente opposta a quella della passata stagione e oggi lottano per riuscire a centrare un posto europeo. Al momento l'allenatore è Francesco Calzona, già Ct della Slovacchia, che però è stato scelto da Aurelio De Laurentiis come soluzione di fortuna per questo finale di stagione dopo l'esonero di Walter Mazzarri che, a sua volta, era subentrato in corsa al primo erede designato di Spalletti, ovvero Rudi Garcia.

Chiaro che in questa situazione e con una squadra da ricostruire, già oggi è partito il casting per il nuovo allenatore del Napoli nella prossima stagione. A pensarci, questa mattina, è il Corriere dello Sport che butta nella mischia un nome nuovo, quello di Gianpiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta ormai da diverse stagioni. Ma la lista dei candidati è lunga: ci sono anche Antonio Conte, Vincenzo Italiano e... Stefano Pioli. Anche l'allenatore del Diavolo è sulla shortlist di De Laurentiis. Per il CorSport è un profilo che piace molto al presidente azzurro.