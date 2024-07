Anche Vasco Rossi esprime il suo punto di vista sul futuro di San Siro

Sul futuro di San Siro, in questi ultimi anni, ha parlato chiunque. Dai due club interessati, Milan e Inter, fino ai politici, dal sindaco in giù. Nel mezzo tutta una serie di attori co-protagonisti o semplici "opinionisti": architetti, avvocati, ambientalisti, normali cittadini, tifosi... E adesso anche cantanti. Come viene riportato dall'edizione odierna della Repubblica di Milano, il celebre cantautore italiano Vasco Rossi ha espresso il suo punto di vista sul futuro della Scala del Calcio dove ha appena concluso una serie di 7 concerti nel mese di giugno.

Le parole di Vasco Rossi sul futuro di San Siro: "Per me vale la regola del monumento storico, è ovviamente anche un sentimento di carattere affettivo. Sarebbe fantastico se venisse dedicato solo ai concerti. In Italia non abbiamo strutture dedicate alla musica... Sarebbe un 'colpo grosso' e San Siro diventasse una di quelle". Così ha parlato la star della musica italiana attraverso il suo profilo Instagram.