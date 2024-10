Ancora niente striscioni, bandiere e stendardi, ma la Curva Sud tornerà a tifare dal 1' contro il Napoli

vedi letture

Quella di domani a San Siro sarà una partita tanto delicata quanto importante, sia per il Milan che per il Napoli di Antonio Conte. Per questo motivo, nonostante ci sia ancora il divieto di esporre bandiere, striscioni e stendardi, la Curva Sud Milano ha deciso di tornare a tifare e sostenere la squadra dal primo minuto, cosa che invece nelle ultime partite non era successe.

A rendere nota questa decisione la stessa curva nel comunicato pubblicato pochi minuti fa sui propri canali social, e nel quale si può leggere: "Per Milan-Napoli continua il divieto di esposizione di alcuni striscioni dei gruppi della Curva Sud. Avremo dunque ancora una volta la curva spoglia dei nostri vessilli: niente striscioni, bandiere e stendardi. Per non far mancare il nostro sostegno ai ragazzi in un partita molto importante, abbiamo comunque deciso di tornare a tifare dal 1° minuto! AVANTI ROSSONERI AVANTI BANDITI! Sempre con il Milan nel cuore".