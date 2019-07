Andersen si presenta al Lione: "Qui arrivo a un livello più alto"

Prime parole di Joachim Andersen come nuovo giocatore del Lione. Il centrale danese, il cui acquisto è stato ufficializzato da poche ore dalla Sampdoria, si è infatti presentato in conferenza stampa: "Sono molto felice di essere qui all'OL: non vedo l'ora di giocare con questi nuovi colori addosso. Il club è fantastico e spero di poter vedere presto città e tifosi. Qui porto la mia carriera ad un livello più alto, e potrò giocare in Champions League, in cui speriamo di arrivare più lontano possibile. Voglio vincere titoli col Lione e spero di poter essere titolare in molte partite".

Sulla sua valutazione e sulle esperienze passate, ha poi aggiunto: "Il prezzo è stato fatto dalle due società, io voglio solo crescere e soddisfare le ambizioni del club. Sono nel luogo giusto per migliorarmi. In Italia mi sono sviluppato a livello tattico dopo aver iniziato in Olanda. Lì è uno dei posti migliori per i giocatori giovani: non è un caso se molti danesi finiscono a giocare in Olanda. Ora arrivo in un campionato più fisico come quello francese, per me è una grande opportunità".