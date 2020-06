Con la doppietta e l'assist realizzati oggi contro l'Herta Berlino di Piatek, anche lui in gol, André Silva è arrivato a quota 14 reti con la maglia dell'Eintracht: 10 in campionato, 2 in Europa League e 2 in Coppa di Germania. L'attaccante portoghese è in fiducia, e la squadra di Francoforte ora punta a trattenere l'ex Milan, ora in prestito biennale.