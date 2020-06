Andrè Silva ancora in gol: il portoghese chiude la Bundesliga con 12 gol e 4 assist in 25 presenze

Il primo campionato tedesco di Andrè Silva si è chiuso alla grande. L'attaccante portoghese, di proprietà del Milan ma in forza all'Eintracht Francoforte, ha chiuso la sua stagione con i tedeschi proprio quest'oggi con la vittoria per 3-2 sul Paderborn. In quest'ultima gara, in particolare, Andrè Silva ha messo a segno il gol del parziale 2-0. Andrè Silva, con il gol nell'ultima giornata, ha siglato la sua dodicesima rete in campionato e in particolare l'ottava marcature in 9 partite dalla ripresa dopo lo stop per l'emergenza Coronavirus.