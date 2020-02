Andrè Silva, contro l'Augusta il quinto gol stagionale con l'Eintracht Francoforte

Coinvolto nell'operazione Rebic, l'attaccante portoghese Andrè Silva continua la sua stagione con l'Eintracht Francoforte. Nell'ultimo match giocato contro l'Augusta, l'ex numero 9 rossonero ha trovato il suo quinto gol stagionale con la maglia dei tedeschi, il quarto in campionato. La rete, in particolare, è la seconda nella settimana dopo il gol messo a segno in Dfb Pokal contro il Lipsia.