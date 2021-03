André Silva: "Quando sei giovane non è facile, ho trovato ostacoli ma ora mi sento più tranquillo"

André Silva, ex attaccante del Milan e protagonista di una grande annata all'Eintracht, è stato intervistato da Transfermarkt e ha parlato del suo momento: "Penso che questo André Silva sia quello di sempre. L'unica differenza è l'esperienza e le conoscenze acquisite. Quando sei giovane e solo in un nuovo mondo, senza qualcuno che ti aiuti o ti dia le giuste informazioni, non è facile. Ognuno fa il proprio percorso. Sono cambiato di volta in volta, ho trovato numerosi ostacoli, ma attualmente mi sento più tranquillo ed è per questo che posso dimostrare di che pasta sono fatto veramente".