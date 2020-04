André Silva: "Sto bene a Francoforte, ci sono molte ragioni che mi spingono a restare"

"Qui mi trattano bene. Mi piacciono la città, i tifosi e la Bundesliga. Ci sono quindi molte ragioni che mi spingono a restare". Lo ha dichiarato André Silva parlando di Francoforte e dell'Eintracht. Il portoghese è in prestito fino al 2021, quindi il suo cartellino è ancora di proprietà del Milan, ma spera di rimanere in Germania a lungo. "Ero in ottima forma ultimamente - ha aggiunto ai microfoni della Bild - ma in un momento come questo, in cui tutti stanno combattendo la pandemia, non riesco a pensarci. Tutto ciò che conta è la salute delle persone".