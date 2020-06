André Silva: "Sto migliorando sia fisicamente che mentalmente grazie al duro lavoro"

"Sto migliorando sia fisicamente che mentalmente". André Silva, protagonista della vittoria dell'Eintracht sul campo dell'Hertha Berlino, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club: "Sono entrato nel secondo tempo pensando a cosa avrei potuto fare per poter aiutare la squadra. Eravamo in fiducia per via dell'uomo in più (Boyata è stato espulso al 45', ndr). Sto migliorando grazie al duro lavoro. Non sempre fai la cosa giusta, ma oggi stavo davvero bene", ha concluso l'attaccante portoghese in prestito dal Milan.