André Trindade colonna della Fluminense: i suoi numeri nelle ultime 4 stagioni

Andrè Trindade è il nome nuovo per il centrocampo del Milan. Per primo il sito di MilanNews.it ha parlato dell'interesse del club rossonero per il mediano brasiliano di 22 anni che milita nella Fluminense. Dopo aver fatto tutta la trafila del settore giovanile, nel 2020, a soli 19 anni, ha esordito in prima squadra e da lì non è stato più sostituito. E così Trindade, che nel frattempo è entrato anche nel giro della nazionale brasiliana, è diventato una colonna della squadra di Rio de Janeiro.

In queste ultime 4 stagioni, da quando si è affacciato sul calcio professionistico, Trindade ha collezionato in totale 185 presenze, 4 gol e tre assist. Come ciliegina sulla torta, lo scorso 4 novembre 2023, ha contribuito alla vittoria della Copa Libertadores nella finalissima giocata contro il Boca Juniors.