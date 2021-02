Animali da derby: i numeri di Ibrahimovic e Lukaku nelle stracittadine

Zlatan Ibrahimovic contro Romelu Lukaku. Il derby di Milano, in programma domenica alle 15, sarà ancora una volta segnato dallo scontro tra i due centravanti di Milan e Inter. Compagni di squadra in passato, decisamente neanche quasi amici oggi come testimonia lo scontro in Coppa Italia. La stracittadina meneghina sarà territorio di caccia per entrambi. Di cosa? Di gol, ovviamente. Complice la maggiore esperienza, se guardiamo al rendimento nei tantissimi derby affrontati in carriera, il divario dice nettamente Ibrahimovic: lo svedese, considerando tutte le viste cittadine vissute negli anni, ne ha giocate in totale diciannove. Dodici i gol totali. Brilla ovviamente il derby di Milano, giocato un totale di quattordici volte, ma nettamente segnato dalle reti siglate all'Inter: otto in altrettante gare. Per la cronaca, lo svedese non ha mai giocato il derby di Torino. Dall'altra parte del ring, ecco Big Rom: il derby disputato più volte dal belga è quello di Liverpool, ovviamente con la maglia dell'Everton. A secco in quel di Manchester, così come a Londra (quando era giovanissimo, però, contro Arsenal e Fulham). Il Milan è avvisato: in quattro partite contro i rossoneri, Lukaku ha sempre segnato.

I numeri di Ibrahimovic nei derby

Così a Milano: 14 partite, 10 gol (8 partite, 8 gol contro l'Inter; 6 partite, 2 gol contro il Milan).

Così a Barcellona: 2 partite, 1 gol.

Così a Manchester: 3 partite, 1 gol.

I numeri di Lukaku nei derby

Così a Liverpool: 8 partite, 3 gol.

Così a Manchester: 4 partite, 0 gol.

Così a Milano: 4 partite, 4 gol.

Così a Londra: 2 partite, 0 gol.