Ante Rebic migliora giorno dopo giorno: sosta decisiva

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano notizie incoraggianti dall'infermeria rossonera per quanto riguarda Ante Rebic. Il calciatore croato, fermo ormai da diverse settimane per un problema alla schiena, starebbe migliorando giorno dopo giorno. Infatti, stanno avendo un buon effetto le terapie conservative per la cura della leggera ernia discale che sta affliggendo il numero 12 rossonero. Decisiva sarà la sosta, periodo di tempo in cui Rebic si sottoporrà ad altri esami strumentali e sfrutterà la settimana senza partite per ritrovare la condizione in vista della trasferta di Empoli in programma il 1° ottobre. Lo riporta Tuttosport.