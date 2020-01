Antonee Robinson, ecco chi è il giovane terzino scelto dal Milan

Arrivata l'ufficialità di Ricardo Rodriguez al PSV, il Milan si è subito mosso per regalare a Pioli il sostituto dello svizzero: i rossoneri hanno chiuso per Antonee Robinson, terzino sinistro classe 1997. L'americano, in forza al Wigan, in questa stagione è sempre stato fra i più positivi della sua squadra che però non sta passando un buon periodo e si trova al terzultimo posto in Championship. Ma andiamo con ordine: Antonee firma il suo primo contratto da professionista con l'Everton a 17 anni e dopo diverse presenze fra squadra U18 e U23 viene mandato in prestito al Bolton. Qui esordisce in Championship e colleziona 30 presenze, condite da 4 assist. La stagione successiva passa al Wigan, che al termine della stessa lo riscatta dall'Everton: negli ultimi due anni ha raggiunto quota 55 presenze nelle Serie B inglese, di cui 29 in questa stagione, trovando anche un gol. Robinson inoltre è già nel giro della nazionale statunitense con cui ha già esordito nel maggio del 2018: ad oggi sono 7 le partite con la nazionale maggiore.

Tecnicamente può ricordare, con le dovute proporzioni, Theo Hernandez: accelerazione dirompente e tanta intensità sulla fascia sinistra che lo rendono molto incisivo nella fase offensiva, deve però migliorare molto nella gestione del pallone e in fase difensiva. Un talento ancora da sgrezzare, ma sicuramente molto interessante: per circa 7 milioni di euro il Milan correrà il rischio.