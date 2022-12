Antonelli su Theo: "È il terzino migliore al mondo. Infermabile quando parte"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Luca Antonelli, ex terzino rossonero dal 2015 al 2018, ha parlato sul canale YouTube del noto giornalista rossonero Mauro Suma e si è pronunciato così su Theo Hernandez che ricopre il suo stesso ruolo: “Se gioca Theo, da avversario, sai che devi essere concentrato al duemila per cento e devi avere il raddoppio perché lui quando parte è infermabile. Theo e Leao a sinistra non so chi ce li ha al mondo. Theo per me è il terzino più forte al mondo. Lui è migliorato anche molto in fase difensiva.”