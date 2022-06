Antonello: "Stadio? Dopo il dibattito ci vorranno almeno 9 mesi. Per l'autunno 2023 il via ai lavori"

MilanNews.it

L'ad dell'Inter Alessandro Antonello ha parlato a margine dell'incontro avvenuto ieri a Palazzo Marino con il Sindaco Sala, il coordinatore del dibattito pubblico Pillon e il presidente del Milan Scaroni. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo ottimisti. Luglio e agosto serviranno ai tecnici per preparare i dossier sul dibattito pubblico, a fine agosto ci sarà un passaggio in Giunta, a metà settembre partiranno i vari incontri con i comitati e le istituzioni, entro ottobre ci sarà una relazione conclusiva. Da novembre procederemo alla fase di progettazione esecutiva. Ci vorranno almeno 9 mesi, poi nell’autunno 2023 il via ai lavori per debuttare nel nuovo impianto nel 2027-28. Sesto San Giovanni? Inter e Milan sono sempre state allineate e lo sono tuttora. L’alternativa Sesto tiene dentro anche noi, lo sa anche il sindaco Sala. Se i rossoneri dovessero decidere di andare avanti da soli? Non credo avvenga. Ma nel caso troveremmo una soluzione. Perché no, magari anche a San Siro da soli, ma chiaramente con presupposti diversi dagli attuali".