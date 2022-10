MilanNews.it

Luca Antonini, ex calciatore del Milan, è intervenuto a Milan TV soffermandosi anche su Olivier Giroud: “Giroud è arrivato in silenzio, si è adattato alle richieste dell’allenatore mettendoci del suo. Credo che abbia conquistato il cuore dei tifosi del Milan, ha portato quella voglia di vincere che c’era ma non era ancora così grande”.