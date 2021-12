Antonini: "La maglia del Milan è pesantissima, ma per me ha un valore speciale"

Luca Antonini si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Grandhotelcalciomercato.com. Queste le sue parole sul Milan: "Sono cresciuto nel vivaio rossonero, tifando Milan: quella maglia è pesantissima. E, per chi esce dal settore giovanile, lo è tre volte di più. Poi per me, che ho fatto tanta gavetta, ha sempre avuto un valore speciale, fantastico”.