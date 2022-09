Aperte le votazioni per l'Mvp di settembre: Theo, Leao, Giroud e Saelemaekers

Il Milan con un tweet sul suo profilo ufficiale ha reso noti i nomi dei 4 calciatori candidati al premio di Mvp del mese di settembre della squadra rossonera. I giocatori che i tifosi potranno votare sono Theo Hernandez, Rafael Leao, Olivier Giroud e Alexis Saelemaekers.

September’s over, it’s time to crown the month’s @emirates MVP ️



Fine del mese: è il momento di eleggere l’MVP di settembre ️#SempreMilan