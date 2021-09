Arbitri, Chiffi e Pairetto proposti dall'Aia per la lista della Fifa

(ANSA) - ROMA, 30 SET - La presidenza dell'Associazione Italiana Arbitri ha inviato alla Figc l'elenco degli arbitri di calcio a 11, calcio a 5 e beach soccer, assistenti arbitrali e video match official proposti per l'inserimento nella lista Fifa 2022. "Ho proposto al presidente Gabriele Gravina, che ringrazio per la collaborazione, le nomine di arbitri da inserire nella lista Fifa 2022 dice il presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange -. Ringrazio Daniele Doveri e Paolo Valeri per l'ottimo lavoro svolto in questi anni: hanno tenuto alto il prestigio della classe arbitrale italiana all'estero. La loro competenza non verrà persa, ma sfruttata a livello internazionale in un altro settore importante che è quello dei video match official. Dove, sono sicuro, risulteranno altrettanto preziosi. Ringrazio anche gli assistenti Alessandro Costanzo e Matteo Passeri, pure loro sempre all'altezza del ruolo. Ho scelto di indicare al presidente Gravina due giovani direttori di gara di grande talento e di prospettive, Daniele Chiffi e Luca Pairetto, oltre agli assistenti Giovanni Baccini e Marco Bresmes. La sfida mia e dell'Aia è di portare avanti un ringiovanimento nel segno della qualità, della serietà e della competenza". "Sono anche orgoglioso - conclude Trentalange - della proposta di inserimento nelle liste Fifa di tre nuove figure femminili del calcio a 11: Martina Molinaro, Silvia Gasperotti e Deborah Bianchi. Sono convinto che le nostre indicazioni, per tutti i vari settori, saranno in linea con il valore e la considerazione che accompagna il nostro movimento". (ANSA).