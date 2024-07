Arrivo a sorpresa: Camarda atteso da Fonseca negli Stati Uniti

Due giorni fa sono arrivati in America Christian Pulisic e Yunus Musah che si sono aggregati alla squadra rossonera a New York. Nella notte è arrivato Rafael Leao che oggi si allenerà per la prima volta in questa stagione. Prossimamente in terra americana si attende anche Noah Okafor. Ma prima dello svizzero, un po' a sorpresa, potrebbe arrivare il giovane attaccante classe 2008 Francesco Camarda, freschissimo di primo contratto da professionista con il Milan.

A renderlo noto è l'inviato in America della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin che sul suo profilo X ha riportato che Camarda è atteso da Fonseca nel ritiro americano nelle prossime ore e parteciperà al resto della tournée con la prima squadra. Nonostante il Campionato Primavera, Euro U17, i playoff del campionato U17 e gli Europei U19, Camarda non conosce riposo e vuole sfruttare subito tutte le occasioni che gli capitano a tiro.