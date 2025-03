Arsenal, in arrivo l'ufficialità di Andrea Berta come nuovo ds

vedi letture

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio su X, Andrea Berta, ex ds dell'Atletico Madrid accostato nelle scorse settimane anche al Milan, verrà annunciato ufficialmente nelle prossime ore come nuovo direttore sportivo dell'Arsenal: "Un altro italiano in Premier League: Andrea Berta, come già noto da diversi giorni, sarà ufficialmente il nuovo direttore sportivo dell’Arsenal. Annuncio atteso nelle prossime ore. Riparte dopo gli undici anni molto positivi all’Atletico Madrid".