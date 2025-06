Arsenal: in difesa avviati i contatti con il Valencia per Christian Mosquera, accostato anche al Milan

Continua a sondare tanti profili l’Arsenal, determinato ad allestire una rosa ancora più competitiva di quella attuale per puntare finalmente alla Premier League e per cercare di mantenere la competitività europea vista nell’ultima Champions League. I nomi più chiacchierati sono ovviamente quelli riferiti all’attacco, Gyokeres su tutti, ma c’è anche qualche difensore che intriga e non poco.

Il riferimento in questo caso è a Cristhian Mosquera, centrale difensivo di proprietà del Valencia. Il classe 2004 è nato e cresciuto calcisticamente nel club iberico, con cui si è messo in mostra soprattuto nelle ultime due annate. Dal 2023 ad oggi ha infatti totalizzato 79 presenze, affermandosi come uno degli insostituibili della rosa.

Su di lui ci sono gli occhi di tante società in Europa, finanche in Italia. L’Arsenal però, come riportato da Fabrizio Romano, starebbe facendo dei grossi passi in avanti nelle negoziazioni tra le parti che sono già iniziate da un po’, sia con il Valencia che con l’entourage del giocatore.

Ora starà anche al ventenne valutare le offerte e capire quale possa essere la scelta più giusta per il prosieguo della sua carriera. L’obiettivo nella testa del giocatore è ovviamente anche quello di strappare una convocazione con la Spagna per poter difendere la camiseta roja della Nazionale maggiore.