Arsenal-Ozil, sarà addio: club disposto a pagare parte dello stipendio

L'Arsenal pensa già al mercato di gennaio, ma l'obiettivo principale non è un acquisto. I Gunners, infatti, vogliono assolutamente disfarsi di Mesut Ozil, trequartista tedesco ormai fuori dai piani di Unai Emery e il cui ingaggio rappresenta un costo eccessivo per le casse del club. I londinesi sarebbero disposti anche a pagare parte dello stipendio del giocatore pur di cederlo in prestito. Come riporta il Daily Mail, però, l'unica proposta concreta finora è arrivata dal Fenerbahce.