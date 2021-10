As - Incubo per Lucas Hernandez: chiesto un anno di carcere per il fratello di Theo

Dopo il trionfo in Nations League con la Francia, Lucas Hernandez è stato coinvolto in una complicata vicenda giudiziaria. Il Tribunale 32 di Madrid ha disposto l'incarcerazione nei confronti del fratello di Theo per dei fatti risalenti al febbraio scorso, quando venne coinvolto in un reato di maltrattamento familiare nei confronti della moglie Amelia LLorente. La procura impose un divieto di avvicinamento di sei mesi, successivamente infranto dalle parti, ed ha chiesto un anno di detenzione convocando il difensore del Bayern Monaco il prossimo 19 ottobre per entrare volontariamente nel penitenziario di sua scelta. A riportarlo è As.