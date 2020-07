AS - Jovic alternativa di Osimhen per il Napoli: incontro con Ramadani

Secondo quanto riferito da AS, ieri il Napoli ha incontrato Fali Ramadani per parlare di Luka Jovic, attaccante del Real Madrid accostato anche al Milan. Il serbo sarebbe la prima alternativa ad Osimhen per il club partenopeo, giovane punta del Lille che sembrava ad un passo, ma l'interesse dei club inglesi più il cambio di agente ha complicato i piani. Il Napoli aveva già parlato con Ramadani di Jovic lo scorso marzo, tant'è che la destinazione sarebbe gradita al giocatore.