AS - Milan, contatti per Asensio da diverse settimane ma filtra pessimismo per questioni economiche

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Come riportato dalla redazione di AS, il Milan ha avviato i contatti con il Real Madrid per Marco Asensio da diverse settimane. Oggi, il rappresentante del giocatore è Jorge Mendes, con il quale i rossoneri stanno trattando il rinnovo di Rafael Leao ed il trasferimento di Renato Sanches. I buoni rapporti con il Real, inoltre, favoriscono la trattativa, ma dal club di via Aldo Rossi, in questo momento, filtra solo pessimismo.

Innanzitutto, scrivono i colleghi spagnoli, per una questione economica. Il Real Madrid, infatti, chiede 40 milioni di euro per il cartellino, con il Milan che può metterne sul tavolo massimo 30. Poi, c'è anche la questione relativa all'ingaggio: è impossibile per il club rossonero assicurargli uno stipendio da 6 milioni netti - come, invece, potrebbero fare i club di Premier. Maldini e Massara arriverebbero a proporre un contratto da 4,5 milioni netti più bonus.