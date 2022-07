Ascoli, in stand-by la trattativa con il Milan per Tsadjout. E la Cremonese rilancia

Fonte: tuttomercatoweb.com

Resta in stand-by la trattativa tra Ascoli e Milan per Frank Tsadjout. I due club avevano trovato l'accordo per una cifra di molto inferiore al milione di euro, ma come riportato dal Corriere Adriatico nelle ultime ore si è inserita anche la Cremonese, che vuole convincere il giocatore a trasferirsi in grigiorosso dopo la promozione in A. Al momento tutto resta in bilico, nei prossimi giorni le parti si incontreranno di nuovo per definire meglio la trattativa.