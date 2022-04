Asensio cambia agente e saluta Gaggioli: "Non dimenicherò mai tutto ciò che hai fatto per me"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Attraverso una storia su Instagram, Marco Asensio ha voluto ringraziare Horacio Gaggioli, ormai suo ex procuratore: "Sei stato una parte fondamentale affinché io abbia potuto realizzare il mio sogno e non dimenticherò mai tutto ciò che hai fatto per me. Apprezzo la tua comprensione e il tuo supporto in questo nuovo passo che ho fatto. Tu fai parte della mia famiglia e quello non cambierà. Grazie mille per esserti unito a me in questo percorso, amico mio