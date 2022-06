Asensio è una pista complicata: l'ingaggio dello spagnolo è troppo alto

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Uno dei nomi che era emerso nelle scorse settimane per l'attacco del Milan era quello di Marco Asensio, calciatore del Real Madrid in scadenza nel 2024. Lo spagnolo non ha ancora trovato un accordo con il club Campione d'Europa e quindi questo darebbe margine per inserirsi. Pero, secondo quanto riferisce questa mattina Tuttosport, il problema sarebbe legato all'ingaggio di Asensio che chiederebbe minimo 7 milioni di euro. Se la dirigenza rossonera vuole fare un sacrificio sotto questo profilo, tra l'altro, preferirebbe farlo per Rafa Leao.